La fidanzata riceve un messaggio lui tenta di strangolarla e poi la aspetta nascosto nell' armadio

Una donna riceve un messaggio in chat che sembra aver scatenato una reazione violenta da parte del suo ragazzo. Dopo averla aggredita, tentando di strangolarla, l’uomo si nasconde nell’armadio in attesa di ulteriori sviluppi. La vicenda si svolge in un'abitazione, dove sono intervenuti le forze dell'ordine. La donna ha riportato lesioni e ha raccontato quanto accaduto. La polizia ha avviato accertamenti per chiarire le dinamiche dell’episodio.

La sua fidanzata riceve un messaggio in chat, ma lui non gradisce e scatta la violenza a più riprese. Prima tenta di strangolarla, ma lei riesce a chiedere aiuto e lui finisce in ospedale e sottoposto a un tso. Una volta uscito, torna di nascosto a casa della donna e la aspetta nascosto in un. 🔗 Leggi su Today.it

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