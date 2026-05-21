Peschiera Borromeo sbandato tenta d' investire il direttore del Carrefour

A Peschiera Borromeo, un uomo di 56 anni ha rubato una Jeep e ha tentato di investire il responsabile di un supermercato. L’episodio si è verificato nel parcheggio del punto vendita, dove il soggetto si è avvicinato con l’intento di colpire il direttore. La scena è stata interrotta dall’intervento delle forze dell’ordine, che hanno fermato l’uomo poco dopo. La vicenda si è conclusa con il suo arresto e il sequestro del veicolo.

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