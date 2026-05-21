Peschiera Borromeo sbandato tenta d' investire il direttore del Carrefour
A Peschiera Borromeo, un uomo di 56 anni ha rubato una Jeep e ha tentato di investire il responsabile di un supermercato. L’episodio si è verificato nel parcheggio del punto vendita, dove il soggetto si è avvicinato con l’intento di colpire il direttore. La scena è stata interrotta dall’intervento delle forze dell’ordine, che hanno fermato l’uomo poco dopo. La vicenda si è conclusa con il suo arresto e il sequestro del veicolo.
Un uomo di 56 anni ha rubato una Jeep e ha cercato d'investire il responsabile del punto vendita di via Giovanni XXIII: l'aggressione, maturata "per vendetta", è andata in scena nel tardo pomeriggio di mercoledì 20 maggio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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