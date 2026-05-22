Tenta di gettare via la cocaina ma i carabinieri lo scoprono | arrestato ed espulso 22enne

Un giovane di 22 anni è stato arrestato e successivamente espulso dopo aver tentato di eliminare della cocaina in presenza dei carabinieri. Quando ha notato la pattuglia, ha cercato di disfarsi della sostanza, ma i militari si sono avveduti immediatamente dell’azione. L’intervento dei carabinieri ha portato al fermo del ragazzo, che ora si trova in custodia. La droga sequestrata sarà sottoposta ad analisi per determinare il quantitativo e le eventuali conseguenze legali.

Non appena ha visto la gazzella ha provato a disfarsi della droga che portava con sé. Ma ai carabinieri quella mossa non è sfuggita. E sono subito entrati in azione. E lo hanno arrestato. L'intervento a scattato nella serata del 15 maggio a Desio, dove i carabinieri del Radiomobile hanno. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

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UN QUINTALE DI COCAINA NEL TIR CROATO: MAXI SEQUESTRO AL LISERT | 05/01/2026

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