Vede la pattuglia e tenta di gettare a terra la cocaina | arrestato
Un giovane di 21 anni è stato arrestato dai carabinieri del Radiomobile di Padova mentre tentava di disfarsi di una sostanza stupefacente. Alla vista della pattuglia, il ragazzo ha tentato di gettare a terra della cocaina. Il 21enne, residente in provincia e già noto alle forze dell’ordine per reati legati agli stupefacenti, è stato immediatamente fermato e portato in caserma. L’operazione è avvenuta nel corso di un controllo di routine.
I carabinieri del Radiomobile di Padova hanno arrestato in flagranza di reato un 21enne, residente in provincia e già noto alle forze dell’ordine per reati specifici per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. I fatti si sono verificati nella tarda serata di ieri 11 maggio nel quartiere.🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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Capisco che I vigili sono sotto organico , però almeno una pattuglia per disciplinare il passaggio della BANDA . Veramente, uno vuole vedere qualcosa di positivo ma è difficile ,con tutta la buona volontà . Suonare e scansare auto è difficilissimo..veramente br facebook
?SPAVENTOSO Pattuglia della Sharia in??? ?In definitiva, voglio vedere ogni donna coperta dalla testa ai piedi! Voglio vedere le mani dei ladri tagliate, e voglio vedere la punizione della lapidazione a morte! ?? ?Una donna in una gonna corta: Ma x.com
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