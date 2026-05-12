Vede la pattuglia e tenta di gettare a terra la cocaina | arrestato

Un giovane di 21 anni è stato arrestato dai carabinieri del Radiomobile di Padova mentre tentava di disfarsi di una sostanza stupefacente. Alla vista della pattuglia, il ragazzo ha tentato di gettare a terra della cocaina. Il 21enne, residente in provincia e già noto alle forze dell’ordine per reati legati agli stupefacenti, è stato immediatamente fermato e portato in caserma. L’operazione è avvenuta nel corso di un controllo di routine.

I carabinieri del Radiomobile di Padova hanno arrestato in flagranza di reato un 21enne, residente in provincia e già noto alle forze dell’ordine per reati specifici per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. I fatti si sono verificati nella tarda serata di ieri 11 maggio nel quartiere.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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