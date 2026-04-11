In Sicilia, i Lions hanno organizzato una serie di iniziative con screening gratuiti e servizi di prevenzione in più di 30 piazze della regione. L’attività si inserisce in un progetto più ampio che coinvolge anche comunità italiane all’estero e territori locali, creando una rete di solidarietà. L’obiettivo è offrire servizi concreti e accessibili per la tutela della salute dei cittadini.

Una rete che attraversa continenti, un filo diretto che unisce comunità italiane all’estero e territori locali, e un impegno concreto che si traduce in servizi reali per i cittadini. È questo il cuore della piattaforma audio-video Fast News Platform collegata al gruppo editoriale multilingue “La Prima Pagina”, attivo dal 2008-2009, che in queste ore ha acceso i riflettori sul mondo dell’associazionismo e, in particolare, sull’impegno dei Lions in Italia e nel mondo. Nel corso della trasmissione, un saluto simbolico ha unito idealmente più fusi orari: da New York a Vancouver, fino all’Argentina, coinvolgendo rappresentanti delle comunità italiane all’estero come Attilio Carbone, Augusto Oriani, la professoressa Liliana Di Masi e il professore Lino Potenza.🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Sicilia. I Lions in campo per la prevenzione: screening gratuiti e rete solidale in oltre 30 piazze

Lions Day 2026: screening gratuiti e prevenzione in tutta la CalabriaIl Distretto 108Ya Calabria del Lions International sta preparando il lancio ufficiale di un’iniziativa che promette di rivoluzionare l’approccio...

Screening gratuiti e prevenzione, il Lions Day arriva a LampedusaSarà Lampedusa una delle tappe più significative del Lions Day in Sicilia, con una giornata interamente dedicata alla prevenzione e alla salute.