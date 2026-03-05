Le ragioni del Sì | incontro pubblico sul referendum

A Pisa è stato creato un nuovo comitato chiamato “SìRiforma”, dedicato al sostegno del referendum. La sezione locale si è formata recentemente e fa parte di un’organizzazione più grande che promuove questa iniziativa. Il presidente del comitato è un esperto di diritto, con esperienze passate alla Corte Costituzionale e al Consiglio Superiore della Magistratura. L’incontro pubblico si è svolto il 5 marzo 2026.

PIsa 5 marzo 2026- E' stato costituito a Pisa il Comitato SÌRiforma sezione territoriale di Pisa, affiliato al comitato nazionale per il SIRIFORMA il cui presidente è il Professor Nicolò Zanon, già vicepresidente della Corte Costituzionale e già membro del CSM. Il Comitato a livello nazionale è promosso da magistrati, componenti di organi rappresentativi delle giurisdizioni, docenti universitari, avvocati, esponenti della società civile e del mondo della comunicazione e intende promuovere informazione, approfondimento e partecipazione consapevole attorno al referendum sulla riforma della giustizia. Il comitato territoriale di PIsa è coordinato dalla presidente, l'avv.