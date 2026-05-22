Telefonino rumoroso Fanno a pugni sul treno Due feriti sull’alta velocità

Due persone sono rimaste ferite durante una colluttazione avvenuta all’interno di un treno ad alta velocità. La rissa, scoppiata a causa di un telefonino rumoroso, ha coinvolto due individui che si sono affrontati a pugni nel vagone, davanti agli occhi sgomenti di altri passeggeri. La scena si è svolta in un momento di tensione, interrompendo il viaggio e richiedendo l’intervento delle forze dell’ordine una volta arrivati alla stazione di destinazione.

Dalle parole grosse ai pugni nel vagone davanti agli occhi increduli dei passeggeri. Attimi di tensione ieri mattina, poco dopo le 10, a bordo di un treno alta velocità, dove una lite nata per motivi banali è degenerata in una vera e propria scazzottata terminata con l’intervento della Polfer alla stazione Mediopadana. Secondo quanto ricostruito, tutto sarebbe iniziato a causa del volume troppo alto di una conversazione telefonica. Uno dei due uomini coinvolti, seduto nel vagone insieme ad altri viaggiatori, stava parlando al cellulare a voce particolarmente sostenuta, disturbando diversi passeggeri. A quel punto un altro uomo gli avrebbe chiesto di abbassare il tono della voce e di interrompere la telefonata rumorosa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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