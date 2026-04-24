Roma-Terni pomeriggio di ‘passione’ sull’alta velocità | Treno strapieno e gente in piedi dalla capitale

Nel pomeriggio di oggi, sulla linea ad alta velocità tra Roma e Terni, si sono verificati disagi a causa di un treno sottoposto a controllo tecnico nei pressi di Orte. La circolazione ferroviaria è stata rallentata, causando un sovraffollamento dei convogli e la presenza di passeggeri in piedi sulla tratta. La situazione ha coinvolto diverse corse, con conseguenti ripercussioni sui tempi di viaggio.

Un altro pomeriggio di passione lungo la linea ad alta velocità. Trenitalia, infatti, ha annunciato che: “La circolazione è rallentata per un controllo tecnico a un treno nei pressi di Orte. I treni Alta Velocità, Intercity e Regionali possono essere instradati sulla linea convenzionale e.🔗 Leggi su Ternitoday.it

Notizie correlate

Linea Roma-Firenze alta velocità: circolazione ripresa da oggi pomeriggioROMA – La circolazione ferroviaria sulla linea Roma-Firenze Alta Velocità è ripresa alle ore 15 di oggi, 12 aprile 2026, come da programma, a...

Alta Velocità ferma tra Roma e Firenze: viaggi raddoppiano e fino a 6 ore da Milano alla CapitaleDa sabato viaggiare tra Milano e Roma non significherà più attraversare il Paese in tre ore, ma impiegarne fino a sei.

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Guasto all'alta velocità tra Roma e Napoli: ritardi anche di 180 minuti ai treni da e per Milano; Caos treni tra Napoli e Roma: Alta Velocità paralizzata e ritardi fino a 3 ore. Ecco cosa sta succedendo; Metro A: allagamento a Termini, fermata chiusa; Roma, guasto idrico a Termini: chiusa la stazione della Metro A.

Terni, Guido Verdecchia torna in Forza Italia: Legato ai valori liberali, europeisti e garantistiSi rafforza il progetto politico di Forza Italia in Umbria e nel Comune di Terni. Il consigliere comunale Guido Verdecchia ha annunciato ufficialmente il 23 aprile la sua adesione al movimento azzurro ... corrieredellumbria.it

Da Roma a Terni per distribuire la cocaina ma i carabinieri li bloccano a Borgo Rivo: due pusher in manetteTERNI - Arrivano da Roma con le dosi di cocaina da distribuire in città. Hanno una sfilza di precedenti e per non dare nell’occhio utilizzano un’auto presa a noleggio. Chi è al volante non ha neppure ... ilmessaggero.it

Vendita Bilocale in Via Roma, Terni facebook