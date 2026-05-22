Tegola sull’ex principe Andrea | ora spunta l’ipotesi di reati sessuali

Nuova svolta nell'inchiesta che coinvolge l'ex principe Andrea, con l'apertura di un'ipotesi di reati sessuali legati alle sue passate frequentazioni. La polizia britannica sta approfondendo le indagini relative alle interazioni dell'uomo con Jeffrey Epstein, il finanziere statunitense accusato di traffico e sfruttamento di minori. La posizione dell'ex principe si sarebbe complicata ulteriormente, in seguito alle verifiche su alcuni rapporti passati con Epstein e alle nuove evidenze emerse nel corso delle indagini.

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Si aggrava la posizione dell'ex principe Andrea nell'ambito delle indagini di polizia britanniche sulle sue frequentazioni del passato con il defunto faccendiere pedofilo americano Jeffrey Epstein. Stando a Sky News Uk, il figlio terzogenito della regina Elisabetta e fratello minore di re Carlo è ora oggetto di un'indagine preliminare anche per sospetti reati sessuali in seguito alla denuncia di una donna. Gli investigatori cercano inoltre testimonianze da altre potenziali vittime di Epstein. Finora Andrea è stato indagato in relazione allo scandalo Epstein solo per il sospetto di cattiva condotta in un ufficio pubblico. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Tegola sull’ex principe Andrea: ora spunta l’ipotesi di reati sessuali ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Epstein files, spunta una foto di Mandelson e l’ex principe Andrea in accappatoio col finanziereSpunta una nuova foto dal mega archivio americano su Jeffrey Epstein e questa volta a essere immortalati con il finanziere pedofilo, morto in carcere... Spunta la foto dell’ex principe Andrea e Mandelson in accappatoio con EpsteinLondra, 13 marzo 2026 – Spunta la foto: l'ex principe Andrea e l'ex ambasciatore britannico negli Stati Uniti Peter Mandelson, entrambi in...