Epstein files spunta una foto di Mandelson e l’ex principe Andrea in accappatoio col finanziere

Una nuova immagine proveniente dall'archivio americano legato a Jeffrey Epstein mostra l’ex principe Andrea e l’ex ambasciatore britannico negli Stati Uniti, Peter Mandelson, insieme al finanziere morto in carcere nel 2019. La foto li ritrae in accappatoio, e questa scoperta si aggiunge alle numerose immagini emerse dal vasto archivio. La presenza delle due figure accanto a Epstein ha attirato l’attenzione.

Spunta una nuova foto dal mega archivio americano su Jeffrey Epstein e questa volta a essere immortalati con il finanziere pedofilo, morto in carcere a New York nel 2019, sono l’ex principe Andrea e l’ex ambasciatore britannico negli Usa, Peter Mandelson. Si tratta della prima immagine che ritrae tutti insieme i tre personaggi coinvolti nello scandalo e tutti e tre appaiono in accappatoio, in un momento di relax. La caccia a documenti e foto compromettenti dall’enorme database americano fa emergere ogni giorno elementi diversi. E questa volta a scovare la fotografia è stata Itv, un’emittente del Regno Unito. Nella foto, i tre siedono attorno a un tavolo di legno da giardino, presumibilmente tra il 1999 e il 2000, a Marthàs Vineyard, meta balneare nel Massachusetts. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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