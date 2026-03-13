Il 13 marzo 2026 viene diffusa una foto in cui si vede l'ex principe Andrea e l'ex ambasciatore britannico negli Stati Uniti, entrambi in accappatoio, seduti attorno a un tavolo di legno con il finanziere Jeffrey Epstein, morto nel 2019 in carcere. La foto mostra i due uomini in un momento di incontro con Epstein, senza ulteriori dettagli sulle circostanze.

Londra, 13 marzo 2026 – Spunta la foto: l' ex principe Andrea e l'ex ambasciatore britannico negli Stati Uniti Peter Mandelson, entrambi in accappatoio, seduti attorno a un tavolo di legno accanto al finanziere pedofilo Jeffrey Epstein, morto in carcere nel 2019. L’immagine è emersa dai documenti resi pubblici dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti. Si tratta della prima immagine nota dei tre uomini insieme, sottolinea la Bbc precisando che non sono indicati né il luogo, né la data dello scatto. Secondo ITV News la foto è stata scattata a Martha's Vineyard, negli Stati Uniti, e si ritiene che risalga al periodo tra il 1999 e il 2000, prima che Epstein venisse condannato a 13 mesi di carcere e registrato come molestatore sessuale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Spunta la foto dell’ex principe Andrea e Mandelson in accappatoio con Epstein

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