TEDxCosenza De Francesco all’Unical per l’evento

A Cosenza, presso l’Università della Calabria, si è svolto l’evento TEDxCosenza, dedicato a condividere idee, talento e visioni. L’evento ha avuto come ospite l’onorevole Luciana De Francesco, che ha partecipato alla giornata. Durante l’incontro sono stati presentati vari interventi e contributi di relatori locali e nazionali, con l’obiettivo di stimolare riflessioni e discussioni su diversi temi. La manifestazione ha coinvolto un pubblico interessato e numeroso, presenti anche studenti e professionisti.

TEDxCosenza all’ Unical: idee, talento e visioni per “accendere la miccia”. La presenza dell’onorevole Luciana De Francesco. All’Auditorium del TAU dell’Università della Calabria si è svolta oggi una nuova e partecipata edizione di TEDxCosenza, un appuntamento che continua a distinguersi per la capacità di mettere al centro idee, creatività e storie capaci di ispirare. Un evento che, anche quest’anno, ha saputo coinvolgere un pubblico numeroso, soprattutto di giovani, confermandosi come uno dei momenti culturali più significativi del territorio. Tra gli ospiti istituzionali, ha preso parte alla giornata la Consigliera Regionale e Segretario Questore Luciana De Francesco, che ha portato i saluti del Presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, sottolineando il valore di un’iniziativa che parla direttamente al futuro della Calabria. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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