Manfredonia l’evento in ricordo del maresciallo Francesco Pastore

Nella notte tra il 6 e il 7 aprile 2024, un incidente stradale lungo la Statale 91 ha causato la morte di un maresciallo in servizio presso la stazione dei Carabinieri di Campagna, nel Salernitano. In suo ricordo, a Manfredonia si terrà un evento commemorativo. La cerimonia vedrà la partecipazione di colleghi, amici e rappresentanti delle istituzioni. La data e i dettagli dell’iniziativa sono stati comunicati nelle ultime ore.

La pattuglia su cui viaggiava fu travolta da un SUV guidato da una donna poi risultata positiva ad alcol e sostanze stupefacenti. Nell’impatto morì anche il collega, l’appuntato Francesco Ferraro, mentre un terzo automobilista, coinvolto con una terza macchina nel sinistro, decedette nei giorni successivi a causa delle gravi ferite riportate. A distanza di due anni, Manfredonia continua a ricordarlo con momenti di raccoglimento e commemorazione. L’evento previsto per domani, 8 aprile, si terrà in via Santa Restituita, dove lo scorso anno è stato inaugurato un monumento in sua memoria, e vedrà la partecipazione di familiari, amici, rappresentanti dell’Arma, autorità e cittadini. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Manfredonia, l’evento in ricordo del maresciallo Francesco Pastore Testimonianze in memoria dei martiri delle foibe, a Forlì l'evento "Io ricordo" con Francesco GiubileiSabato 28 febbraio, alle ore 11, al Circolo Aurora in Corso Giuseppe Garibaldi si terrà l’iniziativa “Io Ricordo”, un incontro dedicato alla memoria... Ricordo quando i calciatori del Manfredonia, andavano in ritiro a Siponto il sabato (’67- ’68)Manfredonia CALCIO stagione ’67 – ’68, promozione in IV serie, come si diceva in quegli anni, oggi chiamata serie D. Argomenti più discussi: Manfredonia ricorda Francesco Pastore e Francesco Ferraro; Francesco Pastore, il padre: Il suo tempo è diventato il mio. Manfredonia ricorda Francesco Pastore e Francesco Ferraro: mercoledì la cerimonia per il secondo anniversario della tragediaManfredonia ricorda Francesco Pastore e Francesco Ferraro: mercoledì la cerimonia per il secondo anniversario della tragedia ... statoquotidiano.it FRANCESCO PASTORE Francesco Pastore, un anno dopo la morte. Il padre: Il suo tempo è diventato il mioLa pattuglia su cui era in servizio, insieme al collega Ferraro, fu travolta da un Suv guidato da una donna positiva all’alcol e alla cocaina ... statoquotidiano.it Due anni fa il silenzio della notte veniva spezzato da una tragedia che ha commosso l'Italia. Francesco Pastore e Francesco Ferraro, giovanissimi carabinieri, perdevano la vita in servizio sulla SS91. Tra il ricordo del loro sacrificio e il peso di un processo che - facebook.com facebook