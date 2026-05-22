Teatro Pirandello dopo anni di infiltrazioni consegnato il cantiere per rifare il tetto

Dopo anni di infiltrazioni d'acqua, è stato consegnato ufficialmente il cantiere per i lavori di rifacimento del tetto del teatro Pirandello. L'intervento di manutenzione straordinaria prevede la ristrutturazione delle coperture, con l’obiettivo di risolvere i problemi legati alle infiltrazioni. La consegna dei lavori segna l'inizio degli interventi di riparazione, che coinvolgono le strutture del tetto del teatro, che da tempo presentavano problemi di carattere strutturale.

Consegnati ufficialmente i lavori di manutenzione straordinaria delle coperture del teatro Pirandello. Con la formalizzazione dell’atto prende il via la fase operativa di un intervento atteso da anni per risolvere i problemi di infiltrazioni e degrado che interessano uno dei luoghi simbolo della. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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