Dopo anni di abbandono riapre il Teatro Valle Gualtieri | Il 16 ottobre la prima con Pirandello

Dopo diversi anni di chiusura, il Teatro Valle riaprirà i battenti questa stagione. La riapertura è prevista per l’autunno, con la prima rappresentazione programmata per il 16 ottobre. La serata d’esordio vedrà in scena una versione rivisitata di Sei personaggi in cerca d’autore, di Pirandello. La data e il testo sono stati annunciati dall’amministrazione comunale, che ha confermato il ritorno del teatro alla vita culturale della città.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui