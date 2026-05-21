Dopo anni di abbandono riapre il Teatro Valle Gualtieri | Il 16 ottobre la prima con Pirandello
Dopo diversi anni di chiusura, il Teatro Valle riaprirà i battenti questa stagione. La riapertura è prevista per l’autunno, con la prima rappresentazione programmata per il 16 ottobre. La serata d’esordio vedrà in scena una versione rivisitata di Sei personaggi in cerca d’autore, di Pirandello. La data e il testo sono stati annunciati dall’amministrazione comunale, che ha confermato il ritorno del teatro alla vita culturale della città.
Il gioiello di via del Teatro Valle riaprirà in autunno per la prima della stagione 20262027, con una versione rivisitata di Sei personaggi in cerca d'autore di Pirandello. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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