Teatro dei Varii infiltrazioni dal tetto | E’ necessario un nuovo progetto

Il Teatro dei Varii presenta infiltrazioni dal tetto, e si rende necessario un nuovo progetto. La scorsa settimana, il quotidiano aveva riferito che l’impresa incaricata di adeguare gli impianti alle normative di sicurezza e antincendio aveva ottenuto una proroga dei termini contrattuali. La situazione riguarda quindi i lavori di manutenzione e messa in sicurezza del teatro, che risultano ancora in fase di aggiornamento.

L’anticipazione era partita dalle colonne del nostro quotidiano, quando circa una settimana fa si annunciava che era stata concessa una proroga dei termini contrattuali all’impresa appaltatrice incaricata dell’adeguamento alla normativa di sicurezza e antincendio del Teatro dei Varii. Lo slittamento, però, non finisce qui. Conclusi i lavori si penserà a una progettazione complessiva per riaprire il Teatro al meglio delle sue condizioni. Si parla, infatti, di infiltrazioni dal tetto. Il segretario Dem colligiano, Enrico Galardi, in consiglio ha tuonato: "Nel corso della precedente campagna elettorale erano stati assunti impegni precisi da...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Teatro dei Varii, infiltrazioni dal tetto: "E’ necessario un nuovo progetto" Notizie correlate Leggi anche: Lavori al Teatro dei Varii. Interrogazione e proroga alla ditta Leggi anche: Circolo del tennis a San Giusto, eliminate le infiltrazioni dal tetto Contenuti e approfondimenti Si parla di: Teatro dei Varii, infiltrazioni dal tetto: E’ necessario un nuovo progetto. Teatro dei Varii, infiltrazioni dal tetto: E’ necessario un nuovo progettoL’anticipazione era partita dalle colonne del nostro quotidiano, quando circa una settimana fa si annunciava che era stata concessa ... lanazione.it Lavori al Teatro dei Varii. Interrogazione e proroga alla dittaA Colle torna al centro delle cronache il Teatro dei Varii. Non solo perché l’opposizione di centro sinistra ha ... lanazione.it