L’ex calciatore ha partecipato a un video pubblicato sui social in collaborazione con una nota piattaforma di aste online, in cui ha commentato il valore di alcuni oggetti legati alla sua carriera e alla storia del calcio. Tra i momenti più discussi, la valutazione di un pallone usato nel 2006 e la dichiarazione riguardante un altro cimelio, ritenuto invendibile. La clip ha attirato l’attenzione di appassionati e media.

Francesco Totti è tornato al centro dell’attenzione mediatica attraverso un contenuto social prodotto in collaborazione con eBay, nel quale ha valutato simbolicamente alcuni dei cimeli più iconici della storia del calcio. L’ex capitano della Roma, alternando analisi tecnica e la consueta ironia, ha indicato nel pallone della finale del Mondiale 1930 e in quello del suo rigore contro l’ Australia nel 2006 gli oggetti dal valore collezionistico e affettivo più elevato, dichiarandosi pronto a investire cifre superiori ai 50.000 euro. Il “casting” dei cimeli ha toccato vette di valore assoluto con il Pallone d’Oro, stimato da Totti circa 100.000 euro, e la maglia di Pelé, definita un pezzo per cui “fare un debito” pur di acquistarlo.🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Totti e l’asta dei sogni: “Il pallone del 2006 non ha prezzo. Moreno? Invendibile” VIDEO

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