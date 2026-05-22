Tav regalati il bis | a Montecatini Treviglio cerca l’allungo nella semifinale playoff
Sabato 23 maggio alle 20, la squadra di Treviglio affronta la semifinale playoff contro i toscani, cercando di ottenere il secondo successo consecutivo dopo la vittoria in gara 1. La partita si gioca in trasferta, con i bergamaschi determinati a consolidare il vantaggio nella serie. È prevista una sfida intensa, con entrambe le formazioni che puntano a mettere un passo avanti nel turno.
BASKET. Sabato 23 maggio (alle 20) i bergamaschi vanno a caccia del 2-0 dopo il successo in gara1 con i toscani. «Squadra in fiducia dopo la rimonta con Latina», sottolinea coach Villa che conta sui lunghi. Dubbio Marcius. Le semifinali playoff come le ciliegie, un’occasione tira l’altra. Sabato 23 maggio a Montecatini (alle 20) la Tav Treviglio Brianza va a caccia del bis dopo la splendida vittoria nel primo match della serie che vale la finale della B nazionale di basket. In Toscana si ripete, prima di giocare gara3 (martedì 26 maggio) ed eventualmente gara4 (giovedì 28) al PalaFacchetti, e i trevigliesi cercano conferme per regalarsi il primo match-point col fattore casalingo. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
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