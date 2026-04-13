Tav Treviglio scatto playoff | battuta Piacenza

La TAV Treviglio ha ottenuto la vittoria nello spareggio contro l’Assigeco Piacenza, conquistando così il pass per i playoff. Con questa vittoria, la squadra di Treviglio si è posizionata davanti a Piacenza in classifica e ha anche ribaltato la differenza canestri, chiudendo la partita con un risultato favorevole. La sfida si è conclusa con un successo importante per i padroni di casa.

La TAV Treviglio conquista lo spareggio con l’Assigeco Piacenza e stacca i biancorossoblù in classifica, oltre a ribaltare la differenza canestri. Grazie a una prova solida del collettivo, con l’intero quintetto base in doppia cifra e tutti gli effettivi in campo andati a punti, i biancoverdi resistono al tentativo di recupero degli ospiti: 86-79 il punteggio finale. In avvio di gara coach Villa ripropone lo starting five abituale con Rubbini, Restelli, Reati, Taflaj e Marciuš. L’ex Lottici parte con Mazzucchelli, Calbini, Ferraro, Poggi e Anaekwe (in maglia TAV nel match di andata). I lunghi trevigliesi firmano due canestri iniziali (4-0 al 2?), ma l’Assigeco si affida alle triple di Calbini e Poggi per ribaltare (6-10 al 5?).🔗 Leggi su Bergamonews.it La Tav Treviglio torna alla vittoria in trasferta: espugnata PiacenzaLa TAV Treviglio ritrova il sorriso, l’appuntamento con i due punti e doma i lupi della Bakery. La Tav Treviglio torna alla vittoria: battuta Agrigento al PalaFacchettiI biancoversi con una prova di squadra superano i siculi e restano nel gruppone al quarto posto: settimana prossima scontro diretto a San Vendemiano,...