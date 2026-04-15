È stato pubblicato il nuovo libro del presidente della Fondazione Luigi Einaudi, intitolato

È uscito in libreria ed è disponibile su tutte le piattaforme digitali il nuovo libro del presidente della Fondazione Luigi Einaudi, Giuseppe Benedetto, dal titolo: "Liberale è. Predicare inutilmente”, edito da Rubbettino, con prefazione di Carlo Cottarelli. Un manifesto politico, ma anche un viaggio dentro le contraddizioni più profonde dell’Italia: un Paese dove si tassa chi lavora, si premia chi spreca e si ostacola chi produce. Dalla fiscalità generale a quella locale, fino al nodo della spesa pubblica, del debito e della burocrazia, il libro di Benedetto racconta come il problema non siano tanto le entrate, quanto la spesa senza misura di uno Stato che ha smarrito la propria funzione.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - La “doppia tassazione” e l’esplosione delle addizionali Irpef: il girone infernale del fisco locale

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