Tari 2026 sono arrivati i bollettini | le nuove scadenze per i pagamenti
Sono stati inviati i bollettini relativi alla Tari per il 2026, contenenti le nuove scadenze per i pagamenti. I contribuenti possono scegliere di effettuare il pagamento in un'unica soluzione o suddividerlo in tre rate. Le date di scadenza sono state aggiornate e comunicate con i nuovi bollettini, che sono arrivati a destinazione nelle case dei cittadini. La consegna dei documenti segna l'inizio della procedura di pagamento per l'anno in corso.
Sono cominciati ad arrivare i bollettini per il pagamento della Tari, l'acconto 2026 con le nuove date per il pagamento in soluzione unica o in tre rate. Un tasto dolente per i cittadini, perché a Genova paghiamo una delle tasse sui rifiuti più care di tutta Italia. Inoltre Genova e la Liguria. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
Four Square Jane: A Thrilling Edgar Wallace Mystery
Sullo stesso argomento
Slitta il pagamento della Tari nel 2026: le nuove scadenzePer il 2026, la prima scadenza slitta dal 30 marzo al 30 giugno, nuovo termine per il pagamento della prima rata, o della soluzione unica,...
Leggi anche: Tari 2026, cosa cambia: nuove scadenze, calcolo delle tariffe e rate
TARI 2026 Avviso ai Cittadini Si comunica che, per l’anno corrente, a norma dell’art. 1, comma 677, del Legge n. 199 del 30 dicembre 2025 (Legge di bilancio 2026) non sono ancora state stabilite le scadenze di pagamento per la Tassa Rifiuti (TaRi). Si invita facebook
TARI 2026 Avviso ai Cittadini News completa al link comune.marino.rm.it/novita/avvisi/… x.com
Tari 2026, il Consiglio Comunale di Latina approva il numero delle rate e i termini di versamentoIl Consiglio Comunale di Latina, nella seduta di ieri, ha approvato la deliberazione riguardante il numero e i termini di versamento della Tassa sui Rifiuti (Tari) per l’anno d’imposta 2026. La pianif ... latinaquotidiano.it
Tari 2026, quando si paga, scadenze e calcolo (nuovo metodo tariffario)Tari 2026, cambiano le scadenze. Quando si deve pagare la tassa sui rifiuti, quando scade e come viene calcolato l’importo da versare? A partire da quest’anno i Comuni sono tenuti a presentare le ... money.it