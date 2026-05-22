Tari 2026 sono arrivati i bollettini | le nuove scadenze per i pagamenti

Sono stati inviati i bollettini relativi alla Tari per il 2026, contenenti le nuove scadenze per i pagamenti. I contribuenti possono scegliere di effettuare il pagamento in un'unica soluzione o suddividerlo in tre rate. Le date di scadenza sono state aggiornate e comunicate con i nuovi bollettini, che sono arrivati a destinazione nelle case dei cittadini. La consegna dei documenti segna l'inizio della procedura di pagamento per l'anno in corso.

Sono cominciati ad arrivare i bollettini per il pagamento della Tari, l'acconto 2026 con le nuove date per il pagamento in soluzione unica o in tre rate. Un tasto dolente per i cittadini, perché a Genova paghiamo una delle tasse sui rifiuti più care di tutta Italia. Inoltre Genova e la Liguria. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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