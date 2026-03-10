Tari 2026 cosa cambia | nuove scadenze calcolo delle tariffe e rate

Nel 2026, la Tari subirà alcune modifiche che riguardano il calendario delle scadenze, i criteri per il calcolo delle tariffe e le modalità di pagamento rateale. Sono state introdotte nuove date di scadenza e variazioni nei metodi di determinazione delle tariffe, mentre le dilazioni dei pagamenti saranno gestite secondo criteri aggiornati. Le novità interessano i contribuenti e le amministrazioni comunali.

Calendario dei pagamenti, criteri di calcolo delle tariffe, dilazioni. Nel 2026 ci sono diverse novità per la Tari, il tributo comunale sui rifiuti. Le modifiche per il periodo 2026-2029 mirano a rendere il sistema più trasparente per i cittadini e coerente con i costi reali sostenuti dai Comuni per garantire la gestione dei rifiuti. La prima novità riguarda i tempi a disposizione delle amministrazioni locali per approvare le tariffe della Tari. Con un emendamento alla Legge di Bilancio 2026 il termine è stato spostato dal 30 aprile al 31 luglio di ogni anno. La proroga riguarda anche il PEF, il Piano economico finanziario del servizio rifiuti, cioè il documento con cui i Comuni conteggiano i costi della gestione dei rifiuti urbani e la parte che dovrà essere coperta dalla tassa. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Tari 2026, cosa cambia: nuove scadenze, calcolo delle tariffe e rate Articoli correlati Bollo auto 2026: cosa cambia davvero, nuove scadenze, pagamenti e sanzioniIl bollo auto è una tassa di possesso obbligatoria per tutti i proprietari di veicoli iscritti al Pubblico Registro Automobilistico (PRA). Slitta il pagamento della Tari nel 2026: le nuove scadenzePer il 2026, la prima scadenza slitta dal 30 marzo al 30 giugno, nuovo termine per il pagamento della prima rata, o della soluzione unica,... Una selezione di notizie su Tari 2026 cosa cambia nuove scadenze... Temi più discussi: Tari 2026, al via i nuovi parametri per definire il costo: cosa cambia per le famiglie; Bonus Tari 2026, a chi spetta e come funziona l'agevolazione sui rifiuti. Cosa sapere; TARI 2026 scadenza: novità su pagamenti, tariffe e bonus; TARI 2026: slittano le prime scadenze per le famiglie. Tari 2026, al via i nuovi parametri per definire il costo: cosa cambia per le famiglieSono previste importanti novità per il pagamento della Tari nel 2026. Le più importanti sono le dilazioni e il costo giusto. quifinanza.it TARI 2026/ Novità sui criteri di calcolo e bonus: cosa cambia?TARI 2026 con novità sul calcolo previsto dall'ARERA e sul bonus sociale da riconoscere. Ecco ciò che c'è da sapere ... ilsussidiario.net Continua la lotta all’abbandono dei rifiuti del Comune di Monza: 47 i sanzionati da inizio anno. Intanto, si ragiona sulla futura introduzione di una tariffazione personalizzata della TARI. - facebook.com facebook Cagliari, evasore totale della Tari abbandonava i rifiuti in strada: scoperto x.com