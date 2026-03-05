Slitta il pagamento della Tari nel 2026 | le nuove scadenze

La giunta comunale ha deciso di posticipare al 2026 il pagamento dell’acconto della Tari per le utenze domestiche. La proposta è stata presentata dal vicesindaco e assessore al bilancio. La nuova scadenza riguarda esclusivamente la tassa sui rifiuti e si applica alle utenze residenziali. La decisione è stata approvata senza ulteriori dettagli sui motivi alla base della scelta.

Per il 2026, la prima scadenza slitta dal 30 marzo al 30 giugno, nuovo termine per il pagamento della prima rata, o della soluzione unica, dell'acconto. Slittano, inoltre, dal 30 aprile al 30 luglio la scadenza della seconda rata e dal 30 maggio al 30 agosto il versamento della terza. "Abbiamo introdotto questa modifica alla luce dell'avvio del bonus sociale rifiuti, rivolto ai nuclei familiari, che abbiano requisito di accesso Isee, previsto da Arera, che prevede uno sconto del 25% rispetto alla Tari dovuta nel 2025. Inoltre, l'Agenzia di regolazione per Energia Reti e Ambiente fissa il riconoscimento al 30 giugno" fanno sapere da Palazzo Tursi.