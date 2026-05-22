Tar di Latina senza sicurezza la Cgil Fp denuncia | Situazione intollerabile

La Cgil Funzione Pubblica di Frosinone Latina ha inviato una comunicazione al segretario generale del Tar Lazio, sezione di Latina, in cui segnala una situazione di sicurezza ritenuta grave e non più accettabile. La denuncia evidenzia una mancanza di misure di sicurezza adeguate all’interno delle strutture giudiziarie, considerata da rappresentanti sindacali come intollerabile. La richiesta è di intervenire con urgenza per risolvere le criticità emerse.

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