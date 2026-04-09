Comune di Latina la Cgil Fp annuncia esposto all' Anac

La Cgil Fp di Latina ha annunciato di aver presentato un esposto all'Anac riguardo a una situazione che coinvolge il Comune locale. Il segretario dell'organizzazione ha dichiarato che la questione non può essere considerata solo come un problema interno agli uffici comunali. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle specifiche circostanze o sugli aspetti oggetto dell’esposto.

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