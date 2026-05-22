Il Giro d’Italia del 2026 giunge alla sua quattordicesima tappa, con partenza e arrivo a Verbania. Il percorso si sviluppa su un tracciato che comprende diverse salite e discese, con dettagliate altimetrie che indicano i punti più impegnativi. La tappa è trasmessa in diretta televisiva, con orari specifici per le fasi più salienti. Tra i corridori in evidenza ci sono alcuni italiani che puntano a conquistare la terza vittoria nazionale in questa edizione.

Verbania, 22 maggio 2026 - A Verbania arrivano la fuga e, soprattutto, la terza vittoria italiana dopo quelle di Davide Ballerini a Napoli e Filippo Ganna nella cronometro da Viareggio a Massa: la tappa 13 del Giro d'Italia 2026 la vince Alberto Bettiol, che sulla salita di Ungiasca beffa i fuggitivi e soprattutto Andreas Leknessund, il primo a infiammare la corsa, che invece resta placida per il gruppo. I big arrivano dopo oltre 13' e lo fanno anche per risparmiare le energie in vista delle fatiche di domani: vale per la maglia rosa Afonso Eulalio ma anche per chi vorrà provare a scalzargli il simbolo del primato dopo un regno finora di 9 giorni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Tappa 14 del Giro 2026: percorso e altimetrie. Gli orari tv e chi sono i favoriti

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