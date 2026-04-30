Il governo ha deciso di prorogare di 21 giorni lo sconto sui carburanti, in vigore fino al 21 maggio, per cercare di contenere l’aumento dei prezzi. Allo stesso tempo, sono stati confermati tagli alle accise, che differiscono tra benzina e diesel. La misura era ormai prossima alla scadenza e viene prolungata per evitare rincari immediati. La decisione riguarda le aliquote applicate sui carburanti e le modalità di applicazione dello sconto.

Nuova proporoga al taglio delle accise sui carburanti per attenuare gli effetti del rincaro di benzina e gasolio dopo l'inizio degli attacchi in Iran e il blocco conseguente dello stretto di Hormuz. Lo ha deciso il Consiglio dei ministri che si è riunito nella giornata del 30 aprile. Si tratta di un taglio delle accise che durerà 21 giorni, quindi partendo dal 2 maggio sarà efficace fino al 22 dello stesso mese. Il taglio, come già annuciato è differente tra benzina e gasolio: meno 5 centesimi al litro per la verde mentre meno 20 centesimi per il diesel. La differenza è giustificata perché dall'inizio delle ostilità in Medio Oriente "c'è stata un sproporzione degli aumenti dei prezzi dei carburanti con un aumento del 6% della benzina e del 20% del gasolio" ha spiegato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Prezzi carburanti: prorogato lo sconto per 21 giorni. Tagli accise differenti per benzina e diesel

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