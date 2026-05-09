Taglio accise carburanti prolungato fino al 22 maggio | l'effetto sui prezzi di benzina e diesel

Il governo ha annunciato che il taglio delle accise sui carburanti, che era in scadenza, sarà prorogato fino al 22 maggio. È stato pubblicato un decreto ministeriale per rendere ufficiale questa decisione, che riguarda sia la benzina che il diesel. La misura è stata adottata per influenzare i prezzi alla pompa, che sono stati monitorati nelle ultime settimane. La proroga riguarda l’intera durata del periodo di applicazione del taglio.

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