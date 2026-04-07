M5S | Al via Nova 2026 | costruiamo il programma di governo insieme ai cittadini

Il Movimento 5 Stelle ha annunciato l’avvio di Nova 2026, un’iniziativa per sviluppare il programma di governo coinvolgendo direttamente i cittadini. La proposta è stata presentata dal presidente del movimento, che ha sottolineato come questa fase politica sia caratterizzata dalla partecipazione popolare e dalla collaborazione tra politici e cittadini. L’obiettivo è creare un progetto condiviso, basato sulle esigenze e le opinioni di chi vive quotidianamente in Italia.

«Il Movimento 5 Stelle, su impulso del presidente Giuseppe Conte, inaugura oggi una fase politica senza precedenti: non caliamo un programma dall’alto, ma lo costruiamo insieme a chi l’Italia la vive ogni giorno. Parte ufficialmente il percorso verso Nova 2026, un processo di partecipazione reale per definire le priorità del prossimo governo della coalizione progressista». Lo dichiarano in una nota i coordinatori regionali del Movimento 5 Stelle, il senatore Marco Croatti e Gabriele Lanzi. «Dopo il successo dell’assemblea Costituente torniamo tra le persone con una domanda chiara: cosa deve fare il governo nei prossimi cinque anni per migliorare concretamente la vita delle italiane e degli italiani?. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Caltagirone, Pd e M5S tendono la mano a De Luca: "Costruiamo insieme un'alternativa al centrodestra"«È fondamentale sapere come risolvere i problemi per governare una regione che ha un bilancio importante ma anche tantissime criticità che ci... Referendum giustizia, Auriemma (M5S): “No netto dai cittadini, dal Sud segnale politico forte al Governo”Referendum giustizia, Auriemma (M5S): “Dalla Campania un forte segnale politico, i cittadini bocciano una riforma distante dai bisogni reali” “Il... Temi più discussi: Al via Nova 2 del M5S. Si riparte dai cittadini e con Orvieto protagonista del nuovo corso progressista; Conte prende tempo: al tavolo di coalizione dopo giugno. Prodi: Un errore parlare di primarie ora; M5S, il duello Grillo-Conte: l'ex premier lancia il libro, ma Beppe rivuole il simbolo; Conte: la Costituent­e per trovare nuove idee e altri voti per i gazebo. M5S lancia Nova: il programma si costruisce con i cittadiniIl Movimento 5 Stelle di Rimini apre ufficialmente il percorso verso NOVA 2026, il progetto con cui intende costruire il programma politico dei prossimi anni ... chiamamicitta.it Al via Nova 2 del M5S. Si riparte dai cittadini e con Orvieto protagonista del nuovo corso progressistaÈ ufficialmente in cantiere Nova 2, la nuova fase del processo di riorganizzazione e profondo rinnovamento del Movimento 5 Stelle. Un percorso, naturale prosieguo di Nova, culminato nell'Assemblea ... orvietolife.it Giordano (M5s): “Pronto soccorso unica chance di cura, l’alternativa sono le liste di attesa” x.com Ciminnisi (M5S): “Primo risultato importante dopo mesi di battaglie” - facebook.com facebook