Dieci mesi di attesa per una mammografia | i nodi irrisolti della sanità provinciale subìti ogni giorno da pazienti e sanitari

Dopo dieci mesi di attesa per una mammografia, pazienti e sanitari affrontano ogni giorno le conseguenze di ritardi nel servizio sanitario provinciale. La situazione evidenzia come, nonostante si parli di prevenzione e controlli regolari, molte diagnosi vengono posticipate o complicate da tempi di attesa eccessivi. La vicenda mette in luce le difficoltà pratiche che ancora caratterizzano il sistema.

Si parla di prevenzione, controlli regolari, diagnosi precoci. Ma la realtà racconta un'altra storia. Sono una cittadina residente nel territorio di competenza della Asl Lanciano Vasto Chieti e, per l'ennesima volta, mi scontro con liste d'attesa infinite e appuntamenti per esami e visite che rinviano addirittura all'anno nuovo. Avendo compiuto 40 anni e poiché ci sono stati casi di tumore al seno nella mia famiglia, nel corso di una visita medica mi è stato consigliato di sottopormi a una mammografia di controllo, esame che non ho mai fatto prima. Chiesta l'impegnativa al mio medico curante, tramite Cup online ho prenotato l'esame. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

