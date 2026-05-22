Tabacco possibile revisione della direttiva Ue | Forte preoccupazione dal tavolo dell’Emilia-Romagna
Il tavolo permanente dell’Emilia-Romagna ha espresso una forte preoccupazione riguardo a una possibile revisione della direttiva europea sul tabacco. La discussione si è concentrata sui potenziali impatti di eventuali modifiche alle norme vigenti, senza entrare nel merito di decisioni specifiche. La riunione ha coinvolto rappresentanti locali e regionali, che hanno condiviso le loro posizioni e preoccupazioni in merito alle future regolamentazioni europee sul settore. Nessuna comunicazione ufficiale sulle decisioni o sui provvedimenti adottati è stata ancora diffusa.
«Forte preoccupazione». Senza giri di parole, il tavolo permanente dell’Emilia-Romagna per il comparto tabacco, riunitosi per la seconda volta in pochi mesi, solleva la questione dopo l’accelerazione dell’Unione europea sulla revisione della Direttiva sui prodotti del tabacco e prodotti correlati. L’oggetto del contendere è la revisione della Tobacco Products Directive (TPD), la direttiva europea che regola produzione, etichettatura e vendita di sigarette, elettroniche incluse, liquidi da inalazione, tabacco riscaldato e bustine di nicotina. La consultazione pubblica è aperta fino al 15 giugno 2026. La revisione legislativa è attesa entro fine anno. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com
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