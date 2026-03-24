Caro gasolio l' allarme di Start Romagna | Forte preoccupazione E' a rischio la tenuta dei livelli di servizio

Start Romagna ha espresso preoccupazione per l’aumento dei costi di benzina e gasolio, sottolineando come questi rincari siano una minaccia per la stabilità dei livelli di servizio nel trasporto pubblico locale. Il presidente dell’azienda ha evidenziato che le maggiori spese colpiscono direttamente le operazioni quotidiane, mettendo a rischio la continuità delle attività e la qualità del servizio offerto ai cittadini.

Il presidente di Start Romagna Andrea Corsini interviene con una nota sul caro gasolio che colpisce duramente anche le aziende del trasporto pubblico locale Il presidente di Start Romagna Andrea Corsini interviene con una nota sul caro gasolio che colpisce duramente anche le aziende del trasporto pubblico locale: “I nuovi rincari di benzina e gasolio rappresentano per Start Romagna un motivo di forte preoccupazione, perché colpiscono direttamente il cuore della nostra attività. Il carburante è per noi è un bene primario, essenziale, senza il quale il trasporto pubblico semplicemente non può esistere. È ciò che ogni giorno permette ai nostri... 🔗 Leggi su Cesenatoday.it Articoli correlati Caro gasolio e autostrada, "A rischio la tenuta dell'autotrasporto. E dall'Est Europa concorrenza non sempre leale"“L’autotrasporto è uno dei pilastri fondamentali dell’economia italiana e riveste un’importanza chiave per il Paese”. Caro carburanti, prezzi in forte aumento: benzina verso i 2 euro e gasolio in rialzoTornano a salire i prezzi dei carburanti: gasolio e metano in aumento, benzina servita vicina ai 2 euro al litro, soprattutto in autostrada. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Start Romagna Argomenti discussi: Confesercenti Modena: commercio al dettaglio, i dati confermano una crisi strutturale. Gasolio alle stelle. Corsini (Start Romagna): Rischiamo la paralisiIl presidente di Start Romagna Andrea Corsini mostra una forte preoccupazione per la situazione del caro carburante, in particolare gli aumenti che ... chiamamicitta.it Rincari benzina spaventano anche Start Romagna: 2 milioni di euro di costi ulteriori all'annoCorsini: Riduzione accise? Dimenticato il settore del trasporto pubblico ... altarimini.it