Tabacco dalla revisione della direttiva Ue a rischio l’intera filiera Forte preoccupazione dal tavolo dell’Emilia-Romagna

Il settore del tabacco sta affrontando un momento di incertezza a causa di una revisione della direttiva europea, che potrebbe mettere a rischio l’intera filiera produttiva. Durante un incontro tenutosi nella regione, rappresentanti regionali hanno espresso preoccupazione riguardo alle possibili ripercussioni di questa normativa, senza entrare nel merito di eventuali motivazioni o valutazioni. La discussione si è focalizzata sulla possibile ripercussione delle nuove regole sulle aziende, i lavoratori e le attività agricole coinvolte nel settore del tabacco.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui