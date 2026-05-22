Tabacco dalla revisione della direttiva Ue a rischio l’intera filiera Forte preoccupazione dal tavolo dell’Emilia-Romagna

Da ilsole24ore.com 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il settore del tabacco sta affrontando un momento di incertezza a causa di una revisione della direttiva europea, che potrebbe mettere a rischio l’intera filiera produttiva. Durante un incontro tenutosi nella regione, rappresentanti regionali hanno espresso preoccupazione riguardo alle possibili ripercussioni di questa normativa, senza entrare nel merito di eventuali motivazioni o valutazioni. La discussione si è focalizzata sulla possibile ripercussione delle nuove regole sulle aziende, i lavoratori e le attività agricole coinvolte nel settore del tabacco.

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«Forte preoccupazione». Senza giri di parole, il tavolo permanente dell’Emilia-Romagna per il comparto tabacco, riunitosi per la seconda volta in pochi mesi, solleva la questione dopo l’accelerazione dell’Unione europea sulla revisione della Direttiva sui prodotti del tabacco e prodotti correlati. L’oggetto del contendere è la revisione della Tobacco Products Directive (TPD), la direttiva europea che regola produzione, etichettatura e vendita di sigarette, elettroniche incluse, liquidi da inalazione, tabacco riscaldato e bustine di nicotina. La consultazione pubblica è aperta fino al 15 giugno 2026. La revisione legislativa è attesa entro fine anno. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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