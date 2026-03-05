La corte di Cassazione ha confermato l’ergastolo per Pinotto Iacomino, condannato per l’omicidio della docente Ornella Pinto, avvenuto nel sonno a Napoli. La decisione rappresenta la definitiva condanna dell’uomo, ritenuto responsabile del delitto. La vicenda riguarda il dramma di una donna uccisa nella propria abitazione e la condanna del marito per il suo omicidio.

La corte di Cassazione ha confermato l’ergastolo per Pinotto Iacomino, ritenuto - ormai in via definitiva - responsabile dell’omicidio della docente Ornella Pinto. È arrivata nella tarda serata di mercoledì la sentenza che chiude il caso del femminicidio consumato il 13 marzo del 2021 in zona San Carlo all’Arena. In sintesi, non ci saranno sconti o benefici per l’uomo che aveva convissuto con Ornella e che decise di vendicarsi di fronte alla decisione della donna di interrompere la loro relazione. Stando alla ricostruzione accolta in Cassazione, Pinotto Iacomino uccise Ornella accanto al loro figlio di appena tre anni. La uccise nel sonno, mentre dormiva, dopo essersi introdotto in casa usando le chiavi dell’abitazione nella quale aveva vissuto. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Ornella Pinto uccisa nel sonno a Napoli: ergastolo al marito assassino

Luigia Rossi uccisa dal marito a colpi di accetta, il bigliettino sul tavolo e il femminicidio nel sonno: ?«C'era un disagio che si trascinava da tempo»Un biglietto d'addio lasciato sul tavolo della cucina, poche righe scritte con grafia incerta, poi l'aggressione.

La 72enne Margherita Ceschin uccisa da due sicari assoldati dall’ex marito: ergastolo ai killerSono stati condannati in primo grado all'ergastolo i killer della 72enne Margherita Ceschin.