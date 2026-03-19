Oggi a Venezia è stato inaugurato il Padiglione Centrale dei Giardini della Biennale, che è stato riqualificato e rinnovato. La presentazione ha coinvolto l’intera struttura, pronta a ospitare le esposizioni future. La ristrutturazione ha interessato gli spazi e l’aspetto esterno del padiglione, che si trova all’interno dei Giardini. L’evento ha segnato l’apertura ufficiale del padiglione al pubblico.

È stato presentato oggi il Padiglione Centrale ai Giardini della Biennale completamente riqualificato. L’intervento è stato realizzato grazie ai finanziamenti pubblici dello Stato italiano stanziati dal Ministero della Cultura nell’ambito del Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari (PNC) al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ( PNRR ), destinati al “Progetto di sviluppo e potenziamento delle attività della Biennale di Venezia in funzione della creazione di un polo permanente di eccellenza nazionale e internazionale”. La progettazione definitiva ed esecutiva, nonché il percorso autorizzativo, così come il completamento dei lavori, sono stati compiuti in tempi stretti e in ottemperanza alle milestones fissate dal Piano Nazionale Complementare al PNRR. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Biennale Arte, a Venezia presentato il Padiglione Centrale ai Giardini riqualificato

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