Solo sì significa sì. Il Parlamento europeo ha confermato con una nuova risoluzione che il requisito del consenso diventerà lo standard per la legislazione sullo stupro. L’Europarlamento ha invitato così la Commissione europea a rendere il consenso il fattore determinante nella legislazione sullo stupro in tutta l’Unione europea, con 447 voti favorevoli, 160 contrari e 43 astensioni. – Notizie.com Si è stabilito che “una manifestazione di consenso affermativa, libera e inequivocabile è valida” e che “il silenzio, la mancanza di resistenza verbale o fisica o l’assenza di un no non possono essere interpretati come consenso”.🔗 Leggi su Notizie.com

© Notizie.com - Solo sì significa sì: la svolta storica del Parlamento Ue che cambia la definizione di stupro in tutta Europa

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