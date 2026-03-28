A Bologna si sta per avviare un progetto pilota che introdurrà una prima zona a 20 chilometri all’ora, prevista per essere attiva entro giugno. La misura si aggiunge alle ordinanze che hanno stabilito la modifica dei limiti di velocità in diverse aree della città, con l’obiettivo di rendere più sicure alcune zone urbane. La sperimentazione sarà la prima di questo tipo nella città.

Bologna, 28 marzo 2026 – Tornata realtà Bologna città 30 grazie alle nuove ordinanze zona per zona (in vigore entro il 20 aprile) che superano la bocciatura del Tar, il Comune rilancia con la prima zona 20 chilometri all’ora. Verrà realizzata al Quartiere Navile, nella zona dell’area scolastica del Parco Grosso. Lavori per il tram a Bologna: cosa cambia in aprile Quali sono le vie con il nuovo limite 20 kmh. Come detto, la zona interessata è nel quartiere Navile tra le vie Erbosa, Gobetti, Cristoforo da Bologna, Manin. La zona – spiega il Comune – è “interessata dalla presenza del complesso scolastico attorno al Parco Grosso. Oltre alla scuola primaria Grosso, il percorso coinvolge gli altri istituti scolastici all'interno del parco: il nido Grosso e la scuola dell'infanzia David Sassoli”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Prima zona a 20 all’ora a Bologna: dov’è il progetto pilota (attivo entro giugno)

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