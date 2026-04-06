Entro giugno partiranno i lavori per la costruzione di un nuovo ponte sull’Arno tra Signa e Lastra a Signa. Il presidente della Regione Toscana ha confermato che ci sono fiducia e aspettative sui tempi di avvio dell’intervento. La progettazione e le procedure sono in corso, con l’obiettivo di completare l’opera in tempi stabiliti. La realizzazione del ponte è stata annunciata come un passo importante per la viabilità locale.

“C’è fiducia sui tempi e sulla partenza dei lavori entro giugno – ha detto il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani a proposito della realizzazione del nuovo ponte sull’Arno tra Signa e Lastra a Signa –. Gli espropri stanno procedendo con regolarità e questo intervento rappresenta un passaggio importante per migliorare la viabilità dell’area, con effetti che si estenderanno da Scandicci verso Campi Bisenzio e fino al territorio pratese”. Va avanti dunque secondo cronoprogramma l’iter per la realizzazione del nuovo ponte, infrastruttura attesa da anni e che punta a migliorare i collegamenti tra le due sponde e a ridurre la pressione sul traffico locale. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Nuovo ponte sull’Arno fra Lastra e Signa: entro giugno via ai lavori

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