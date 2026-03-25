Legge antimafia Liberi di scegliere | al via la fase operativa in Sicilia

È stata avviata in Sicilia la fase operativa della legge antimafia denominata “Liberi di scegliere”. È stata istituita una cabina di regia che si occuperà di coordinare le attività volte a sostenere giovani e famiglie. La legge regionale antimafia, approvata recentemente, prevede interventi specifici e risorse dedicate per contrastare fenomeni criminali e favorire l’autonomia delle persone coinvolte.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Una cabina di regia per sostenere giovani e famiglie. Nasce una cabina di regia dedicata all’attuazione della legge regionale antimafia n. 24 del 5 giugno 2025, “Liberi di scegliere”, con l’obiettivo di offrire un’alternativa concreta a minori, giovani e famiglie coinvolti in contesti di criminalità organizzata. L’iniziativa punta a costruire percorsi di vita lontani dall’illegalità, attraverso un sistema integrato di protezione sociale, supporto scolastico e formazione. L’annuncio è stato dato dal presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, durante una riunione a Palazzo d’Orléans che segna l’avvio della fase operativa della legge. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Legge antimafia “Liberi di scegliere”: al via la fase operativa in Sicilia Articoli correlati Leggi anche: La Sicilia stanzia 1,5 milioni di euro per le scuole con il programma “Liberi di scegliere”: laboratori e incontri per conoscere la mafia e scegliere da che parte stare Liberi di Scegliere diventerà legge, presentato a Montecitorio il dl bipartisanDiventerà legge ordinaria il protocollo Liberi di scegliere, varato a Reggio Calabria dall’allora procuratore del Tribunale dei minori reggino... Aggiornamenti e notizie su Legge antimafia Liberi di scegliere al... Temi più discussi: Non è altrove. Mafie, corruzione e responsabilità civica in Piemonte; Liberi dalle mafie, il 25 marzo a Faenza un incontro su Donne e antimafia; Una camminata di protesta per il libero accesso alle rive; Cerignola, tre libri per trasformare la Memoria delle vittime di mafia in conoscenza e impegno attivo. 'Liberi di scegliere', la proposta di legge per dare un'alternativa di vitaUna proposta di legge bipartisan, presentata oggi alla Camera dei deputati, per proteggere minori e giovani sotto i 25 anni, figli di famiglie mafiose, e anche quei genitori - spesso madri - che ... ansa.it Codice antimafia: quattro disegni di legge per migliorare la gestione dei beni confiscatiMigliorare l'amministrazione giudiziaria dei beni confiscati, ampliare l'accesso agli immobili per le vittime di reati, ridurre i lunghi tempi tra sequestro e confisca definitiva - in media 8 anni - c ... vita.it Questa mattina a Benevento il convegno “Liberi di Crescere”, dedicato ai temi della giustizia, dell’inclusione sociale e della tutela dei minori coinvolti dall’esperienza penale genitoriale. - facebook.com facebook