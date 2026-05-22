Svolta per lo svincolo di Scoboli fondamentale per collegare Umbria-Marche Verso la fase operativa

Il prossimo 10 giugno potrebbe segnare l'inizio della fase operativa per il progetto dello svincolo di Scoboli, un intervento considerato strategico per collegare le regioni dell’Umbria e delle Marche. Dopo aver superato positivamente il valutazione del pre CIPESS, il progetto attende ora l’approvazione finale del CIPESS durante la riunione ufficiale. La conclusione di questa fase rappresenta un passaggio chiave per l’avvio delle opere di realizzazione dello svincolo.

Il 10 giugno prossimo potrebbe essere la data di svolta operativa, con la conclusione della fase operativa, per il cruciale progetto dello svincolo di Scopoli che ha superato positivamente anche il vaglio del pre CIPESS e approderà ora alla seduta ufficiale del CIPESS chiamata a chiudere. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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