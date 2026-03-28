Juventus | avviata la fase operativa per l’estate

La società ha concluso il vertice di mercato di fine marzo e ha avviato ufficialmente le attività per la prossima sessione estiva. Le operazioni sono ora in fase di pianificazione e preparazione. Non sono stati ancora annunciati dettagli sui trasferimenti o sulle trattative in corso. La squadra si prepara a finalizzare le decisioni in vista della prossima stagione.

La Juventus ha concluso il vertice di mercato di fine marzo 2026 e ha avviato la fase operativa per l’estate. Con Luciano Spalletti ormai vicinissimo al rinnovo biennale fino al 2028, la dirigenza (con Ottolini e Comolli) sta lavorando su più fronti per rinforzare difesa e centrocampo, privilegiando operazioni intelligenti L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus: avviata la fase operativa per l’estate Articoli correlati Riqualificazione e balneabilità del Tevere: parte la fase operativaRoma, 13 gennaio 2026 – Prosegue il progetto di riqualificazione ambientale ed ecosistemica del Tevere, con la formazione di quattro gruppi di lavoro... La Long Life Valley entra nella fase operativaPrende forma la Long Life Valley, distretto del benessere che vede protagonisti la Lucia Magnani Health Clinic di Castrocaro, capofila del progetto,... Contenuti utili per approfondire Juventus avviata la fase operativa per... Juventus-Galatasaray, ritorno spareggi per la fase a eliminazione diretta di Champions League: storia della partitaLa Juventus ha una montagna da scalare dopo la sconfitta per 5-2 contro il Galatasaray nella gara di andata degli spareggi per la fase a eliminazione diretta di UEFA Champions League. Il 17 febbraio, ... it.uefa.com La Juventus può arrivare tra le prime 8 in Champions? Tutte le combinazioni e quanti punti servono per i playoffLa Juventus è uscita dalla sfida contro il Club Brugge con un pareggio per 0-0 che ha portato la squadra allenata da Thiago Motta a piazzarsi, attualmente, al 17°. calciomercato.com