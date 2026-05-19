Nuovo round si riapre la partita per vendere l' ex colonia Bertazzoni | Fondazione Cetacea verrà tutelata
Il prossimo venerdì 22 maggio si terrà una nuova seduta pubblica riguardante la procedura di vendita dell'ex colonia Bertazzoni, un immobile di proprietà comunale. L'amministrazione di Riccione ha comunicato che in quella occasione verrà discussa la vendita del complesso immobiliare, mentre la Fondazione Cetacea ha annunciato che sarà tutelata durante il procedimento. La seduta si svolgerà in un contesto pubblico, come previsto dalle procedure amministrative.
In vista dell'appuntamento fissato per il prossimo venerdì, 22 maggio, l’amministrazione comunale di Riccione ricorda che si terrà una nuova seduta pubblica relativa alla procedura di alienazione del compendio immobiliare denominato “ex Colonia Bertazzoni”.L’incontro, previsto per le ore 10. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
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