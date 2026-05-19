Nuovo round si riapre la partita per vendere l' ex colonia Bertazzoni | Fondazione Cetacea verrà tutelata

Il prossimo venerdì 22 maggio si terrà una nuova seduta pubblica riguardante la procedura di vendita dell'ex colonia Bertazzoni, un immobile di proprietà comunale. L'amministrazione di Riccione ha comunicato che in quella occasione verrà discussa la vendita del complesso immobiliare, mentre la Fondazione Cetacea ha annunciato che sarà tutelata durante il procedimento. La seduta si svolgerà in un contesto pubblico, come previsto dalle procedure amministrative.

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