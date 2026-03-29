Il Gruppo Unipol ha annunciato l’apertura di 176 nuovi posti di lavoro, ampliando le assunzioni in vari settori. Oltre all’attività principale nel settore assicurativo, l’azienda ha previsto nuove assunzioni anche nei settori sanitario, turistico, della mobilità e dei servizi informatici. La decisione riguarda diverse aree operative e mira a rafforzare la presenza del gruppo in più ambiti di attività.

Il gruppo Unipol amplia l’organico in diversi ambiti, non solo nel settore assicurativo ma anche in quelli sanitario, turistico, mobilità e servizi informatici. Complessivamente sono circa 176 le posizioni attualmente disponibili a livello nazionale, con numerose opportunità anche in Toscana. Nel comparto assicurativo, Unipol Assicurazioni è alla ricerca un responsabile commerciale per l’area Toscana, con sedi operative tra Firenze e Pisa. La figura avrà il compito di supportare la rete di agenzie nel raggiungimento degli obiettivi di vendita, coordinare gli intermediari sul territorio e sviluppare azioni di marketing locale. Tra i requisiti richiesti, laurea in discipline economiche o giuridiche, esperienza di almeno due o tre anni nel settore assicurativo e spiccate capacità relazionali e organizzative. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il Gruppo Unipol offre 176 posti

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