Svolta al Tar per un bar chiuso dal Comune ma ' inibite' le aree abusive del locale
Il Tribunale Amministrativo della Campania ha deciso di sospendere l’ordinanza del Comune che aveva disposto la chiusura del bar “Dal Grande Fratello” di via Napoli a Capua, mantenendo invece aperte le aree non abusive del locale. La sentenza ha accolto il ricorso presentato dal gestore, che contestava la revoca dell’autorizzazione per la somministrazione. Il bar potrà quindi continuare l’attività, mentre le zone considerate abusive sono state inibite.
Il bar resta aperto ma con l’inibizione delle aree abusive. Lo ha deciso il Tar della Campania che ha accolto il ricorso del bar “Dal Grande Fratello” di via Napoli a Capua e sospeso l’ordinanza del comune che aveva disposto la chiusura e revocato l’autorizzazione per la somministrazione.Insomma. 🔗 Leggi su Casertanews.it
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