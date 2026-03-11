Urbanistica il Tar | bene la svolta del Comune

Il Tar ha giudicato corretta la decisione del Comune di adottare nel 2024 una delibera di Giunta che si allinea con la linea interpretativa richiesta. La delibera riguarda le modalità di pianificazione urbanistica e l’adeguamento alle nuove normative. La sentenza conferma che l’atto amministrativo è conforme alle disposizioni di legge e rispetta le procedure previste. La decisione del tribunale si basa sui documenti presentati e sulle norme applicabili.

Ha fatto bene il Comune nel 2024 ad adeguarsi con una delibera di Giunta "alla linea interpretativa sposata" dalla Procura e poi, in concreto, su certi interventi immobiliari a invitare i costruttori a "trasformare" la Scia, ossia l’autocertificazione presentata come titolo edilizio, in " permessi a costruire " con i conseguenti piani attuativi. È il principio ribadito da una sentenza del Tar della Lombardia appena depositata sulla vicenda della realizzazione "di un edificio di 8 piani fuori terra e 2 interrati a destinazione residenziale", tra via Trentacoste e via Gualdo Priorato, zona est della città. Tra i punti contestati dalla società... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Urbanistica, il Tar: bene la svolta del Comune Articoli correlati Inchiesta urbanistica Milano, il Tar respinge il ricorso dei costruttori: devono 80mila euro di Scia al ComuneHome > Cronaca > Inchiesta urbanistica Milano, il Tar respinge il ricorso dei costruttori: devono 80mila euro di Scia al Comune Per i giudici era... Leggi anche: Inchiesta Urbanistica Milano, il Comune ordina la demolizione del cantiere di via Fauchè a processo Aggiornamenti e contenuti dedicati a Urbanistica il Tar bene la svolta del... Temi più discussi: Urbanistica, il Tar: bene la svolta del Comune; Tar su urbanistica, 'bene il Comune che si è adeguato con indagini in corso'; Urbanistica, il Comune vince al Tar: no al ricorso dei privati per la torre a Lambrate; Campi da padel in area vincolata: niente sanatoria quando diventano nuova costruzione. Tar, 'bene il Comune che si è adeguato con indagini in corso'Ha fatto bene il Comune di Milano nel 2024, attraverso una delibera di giunta e mentre era scoppiato il caso delle inchieste della Procura sull'urbanistica, ad adeguarsi alla linea interpretativa spo ... ansa.it Urbanistica, il Comune vince al Tar: no al ricorso dei privati per la torre a LambratePer i giudici amministrativi ha fatto bene il Comune ad adeguarsi alla linea della procura, approvando le nuove regole sui permessi per costruire. Ora ... milano.repubblica.it La dirigente del settore urbanistica: “Sono solo una socia, il possesso di quote passive non configura incompatibilità” facebook