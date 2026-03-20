Santa Veneranda | fiducia e timori | Circonvallazione buone notizie Ma ci aspettavamo più certezze

Santa Veneranda esprime un misto di fiducia e scetticismo riguardo alla circonvallazione, commentando che c’è soddisfazione per lo sblocco dei lavori, ma rimane prudente finché non vedrà i risultati concreti. La comunità si aspetta maggiori certezze, anche se riconosce i segnali positivi, sottolineando comunque il bisogno di conferme pratiche prima di confermare un cambiamento reale.

"C’è soddisfazione per lo sblocco dell’opera. Ma finché non vedo, non credo". E’ questo il commento più sussurrato, da parte dei cittadini di Santa Veneranda, a margine dell’incontro che mercoledì sera si è tenuto con il sindaco Andrea Biancani in merito alle opere compensative dell’A14, che dovrebbero partire proprio dalla realizzazione della circonvallazione di Santa Veneranda. Durante l’assemblea, a cui hanno partecipato circa un centinaio di residenti, il sindaco ha ripercorso tutte le tappe che hanno portato allo sblocco delle prime tre opere (oltre alla circonvallazione di Santa Veneranda, anche il raddoppio dell’Urbinate e la rotatoria di Borgo Santa Maria) e ha promesso ai cittadini presenti che il Comune di Pesaro farà di tutto affinché si portino a compimento: "Staremo col fiato sul collo – ha detto il sindaco -. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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