In Svizzera è stata annunciata la realizzazione di una batteria al vanadio con una capacità di 1,5 GWh, progettata per competere con le produzioni cinesi nel settore delle batterie. Questa tecnologia, nota come batteria a flusso, utilizza il vanadio come materiale di elettrodo e si distingue per una maggiore sicurezza rispetto alle tradizionali batterie al litio. La produzione mira a offrire un’alternativa più stabile e affidabile, con l’obiettivo di rafforzare la capacità industriale europea nel settore delle energie rinnovabili.

? Domande chiave Come può la tecnologia al vanadio superare il dominio cinese?. Perché le batterie a flusso sono più sicure del litio?. Cosa permette di gestire 20.000 cicli di scarica senza danni?. Come influirà questo impianto sull'autonomia dei futuri data center?.? In Breve L'impianto a Laufenburg integrerà una facciata fotovoltaica con capacità di 2 MWp.. La tecnologia di Invinity garantisce oltre 20.000 cicli di scarica senza danni strutturali.. Il progetto sfida il primato cinese di China Huaneng nello Xinjian da 1 GWh.. Entro il 2026 il Copwood VFB Energy Hub sarà il più grande impianto europeo.. A Laufenburg, in Svizzera, FlexBase Group e Invinity Energy Systems stanno per dare il via alla costruzione di una batteria a flusso da 1,5 GWh che potrebbe diventare la più grande al mondo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Svizzera: nasce la batteria al vanadio da 1,5 GWh per sfidare la Cina

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