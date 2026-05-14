Auto Stellantis e Ford | l’asse con la Cina per sfidare la crisi

Stellantis e Ford stanno rafforzando la collaborazione con la Cina nel settore automobilistico, puntando a ridurre i costi delle auto elettriche. La partnership coinvolge lo sviluppo di nuovi modelli Opel, basati sulla tecnologia cinese, e mira a rispondere alle sfide del mercato. Le aziende stanno lavorando per integrare soluzioni cinesi nelle loro strategie produttive, cercando di abbassare i prezzi e aumentare la competitività delle vetture elettriche.

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