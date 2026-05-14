Auto Stellantis e Ford | l’asse con la Cina per sfidare la crisi
Stellantis e Ford stanno rafforzando la collaborazione con la Cina nel settore automobilistico, puntando a ridurre i costi delle auto elettriche. La partnership coinvolge lo sviluppo di nuovi modelli Opel, basati sulla tecnologia cinese, e mira a rispondere alle sfide del mercato. Le aziende stanno lavorando per integrare soluzioni cinesi nelle loro strategie produttive, cercando di abbassare i prezzi e aumentare la competitività delle vetture elettriche.
? Domande chiave Come faranno Stellantis e Ford a ridurre il prezzo delle auto elettriche?. Quali nuovi modelli Opel nasceranno grazie alla tecnologia cinese?. Perché l'Italia rischia di restare esclusa dai nuovi poli produttivi europei?. Chi controllerà davvero le fabbriche spagnole nel 2028?.? In Breve Stellantis ha acquisito il 21% di Leapmotor per potenziare la produzione europea.. Leapmotor gestirà lo stabilimento di Madrid con produzione prevista nel 2028.. Un SUV elettrico Opel sarà prodotto a Saragozza tramite sinergia con Leapmotor.. Jim Baumbick di Ford valuta partnership con Geely per scalabilità tecnologica..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025).🔗 Leggi su Ameve.eu
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