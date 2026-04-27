Il caffè siciliano fa squadra | nasce la proposta di un consorzio per sfidare i mercati

In Sicilia, i produttori di caffè si sono riuniti in un incontro presso l’assessorato regionale delle Attività produttive a Palermo. L’obiettivo è creare un consorzio che possa affrontare le difficoltà legate all’aumento dei costi e alla concorrenza delle grandi industrie. La proposta mira a rafforzare il settore locale e migliorare le strategie di mercato. La discussione si è concentrata sulle iniziative da intraprendere per consolidare il comparto.

Le sfide della torrefazione siciliana, schiacciata tra l’impennata dei costi e la spietata concorrenza industriale, sono state al centro di un incontro operativo nella sede dell’assessorato regionale delle Attività produttive a Palermo. Il confronto ha coinvolto lavoratori e aziende del comparto.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate Vertice sul settore della torrefazione, Tamajo: "Un consorzio per rilanciare il caffè siciliano"Dall’aumento dei costi alla crescente concorrenza industriale, fino all'esigenza di strumenti per sostenere il posizionamento sul mercato delle... Vivai Rauscedo: confermata la guida per sfidare i mercati globaliLa guida della cooperativa Vivai Cooperativi Rauscedo ha ricevuto una conferma ufficiale durante l’ultimo incontro del Consiglio di Amministrazione... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Arturo Morettino nominato Accademico dei Georgofili: riconoscimento all’eccellenza siciliana del caffè; Un nuovo spazio dedicato al caffè nel salotto di Palermo: è nata Morettino Bottega; La Sicilia fa sistema e sbarca negli USA: il Distretto Pesca COSVAP promuove l’eccellenza ittica e agroalimentare con il PROGETTO CLUSTER IN SICILIA; Morettino nei Georgofili, Palermo protagonista della cultura del caffè. Papaya, caffè, avocado: così il laboratorio Sicilia fa le prove per un futuro di desertificazioneIl freddo in arrivo nel nord Italia, forse, distoglie l’attenzione dal resto. Ma fino a qualche giorno fa a Siracusa faceva così caldo che le spiagge erano piene di bagnanti. Nelle ultime settimane, ... quotidiano.net Processo al caffè: fa male alla salute? Medici: Assolto purché se ne bevano al massimo 3 al giornoIl caffè fa bene o fa male? Come detto al termine di questo inconsueto dibattimento la Corte ha assolto l'imputato ai sensi dell'articolo 530, comma 2, del Codice di procedura penale, rilevando che ... rainews.it Un risveglio che profuma di #Sicilia: vi presento il Bauletto Sciàuru! Immaginare il sole che sorge tra i giardini di agrumi, l’aria fresca che porta con sé il profumo della zagara in fiore e l’aroma avvolgente del caffè appena pronto o di una tisana rigenerante... I - facebook.com facebook