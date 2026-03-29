Per la stagione 2026-27, la seconda maglia della Juventus potrebbe riproporre un design che richiama le prime divise del club. Le ultime indiscrezioni, accompagnate da immagini non ufficiali, mostrano un kit da trasferta con dettagli che richiamano i modelli storici della squadra. La proposta sembra puntare a un ritorno alle origini, con elementi che ricordano le prime divise utilizzate in precedenti edizioni.

Seconda maglia Juve stagione 2026-27, le ultime indiscrezioni svelano un affascinante ritorno alle origini con questo kit da trasferta. In questi giorni iniziano a circolare le primissime anticipazioni sulle divise della Juventus per il prossimo anno. Il noto profilo X La Maglia Bianconera ha svelato in anteprima assoluta i dettagli estetici del kit away, scatenando la curiosità di tutti gli appassionati. Le immagini diffuse sui social confermano che la seconda maglia della Juve per la stagione 2026-27 sarà caratterizzata da un bellissimo colore rosa, arricchito da eleganti dettagli neri. Questa scelta stilistica rappresenta un vero e proprio tuffo nel passato, studiato per omaggiare le gloriose radici e rafforzare il senso di appartenenza. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Seconda maglia Juve stagione 2026-27: sarà un vero e proprio tuffo nel passato! Le indiscrezioni sul nuovo kit – FOTO

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Saranno le nuove maglie della Juventus 2026-27 #juventus #calcio #seriea

Tutto quello che riguarda Seconda maglia

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La seconda maglia per la prossima stagione ( fonte @La_Bianconera ) x.com

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